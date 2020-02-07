Штаб ООС отчитался о предотвращении возможного теракта под Славянском

Военные контрразведчики Службы безопасности и сводная группа разминирования Национальной гвардии Украины обнаружили под Славянском Донецкой области реактивную противотанковую гранату — и предупредили террористическую угрозу. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.



Как отмечается, агентурную информацию о спрятанном в кустах возле международной автотрассы М-03 (Харьков-Должанский) средстве поражения получили представители военной контрразведки СБУ. Нацгвардейцы обезвредили найденное оружие.



«Мы обследовали примерно полгектара обочины дороги. Найденный боеприпас был в готовности для использования. Речь идет о РПГ-22 "Нетто". На взведение и стрельбу из этого средства поражения понадобилось бы всего несколько секунд. Судя по его состоянию, мы делаем вывод, что его заложили недавно», — рассказал командир группы разминирования в теруправлении «Север».



По его словам, диверсия могла привести к многочисленным человеческим жертвам среди гражданского населения или военнослужащих, поскольку автомобильная трасса активно используется для грузовых и пассажирских перевозок, а рядом находится населенный пункт.