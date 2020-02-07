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Гончарук рассказал, какие шахты правительство закроет

07 февраля 2020, 15:33

Гончарук рассказал, какие шахты правительство закроет

Правительство будет принимать решение о закрытии либо поддержке государственных шахт, исходя из экономической целесообразности. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Мы провели аудит всех шах государственного значения. Их 34, если я не ошибаюсь. По каждой из них мы сейчас оцениваем экономическую ситуацию. Те шахты, где есть экономическая целесообразность, и где они экономически могут конкурировать, мы будем поддерживать, насколько это возможно», — сказал он.

При этом Гончарук пообещал, что правительство позаботится о горняках нерентабельных шахт. «Те шахты, где нет экономического решения, которые вследствие безответственного хозяйствования на протяжении десятков лет доведены до ручки, и поднять их экономический уровень невозможно, мы будем искать возможность, чтобы каждый человек, который там сейчас работает, не остался на улице. Не переживайте, мы позаботимся о шахтерах и их семьях. Мы найдем возможность каждому из них обеспечить будущее», — сказал премьер-министр.

Глава правительства подчеркнул, что на большинстве угольных предприятий ситуация такова: шахтеры работают в тяжелых условиях, с устаревшим оборудованием, а себестоимость того угля не выдерживает конкуренции.

Во время сегодняшнего часа вопросов к правительству глава Минэнерго Алексей Оржель не смог назвать сроки погашения задолженности по зарплатам перед горняками государственных шахт.

По состоянию на 1 января 2020 года задолженность перед работниками государственных шахт составляла 922 миллиона гривен. Накануне Кабмин выделил 169 миллионов гривен на погашение задолженностей по зарплате перед шахтерами.

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