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В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы

07 февраля 2020, 15:35

В Мариуполе и Северодонецке построят военные базы

Министерство обороны построит современные военные базы в Мариуполе Донецкой области и Северодонецке Луганской области. Об этом сообщил глава оборонного ведомства Андрей Загороднюк, передает пресс-служба Минобороны со ссылкой на интервью министра изданию Kyiv Post.

По словам Загороднюка, развитие строительства инфраструктуры является одним из приоритетов новой команды Минобороны.

«Мы планируем построить несколько качественных инфраструктурных объектов, чтобы все знали, что у нас тоже могут быть военные базы по стандартам НАТО. В частности, это два объекта, которые мы строим в чистом поле. Это будут военные базы: одна — в Мариуполе, другая — в Северодонецке», — сказал Загороднюк.

Летом 2019 года в Бахмуте приостановили строительство казарм из-за протестов строителей. Рабочие сообщают, что их не устраивает отсутствие официального трудоустройства и невыплата зарплаты. Тогда же Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по растрате 44 млн грн на строительстве казарм для военнослужащих.

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