В «ДНР» заменили двух «депутатов»

Новыми так называемыми депутатами «парламента» при группировке «ДНР» стали Лариса Ювко и Михаил Рымарь. Об этом сообщает сепаратистский ресурс ДАН.



Они заняли места Германа Кадырова и Евгения Орлова, чьи «депутатские полномочия» были досрочно прекращены в 2019 году.



Ювко пополнила ряды фракции «Донецкая Республика», а Рымарь — фракции «Свободный Донбасс».



В 2016 году Ювко и Рымарь принимали участие в «праймериз» и победили в своих округах.



До этого Рымарь был одним из командиров в подразделении боевиков «Восток».