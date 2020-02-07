Боевики не пропустили миссию ОБСЕ в Ясиноватую и Новую Марьевку

Боевики препятствовали передвижению патрулей миссии 6 февраля на блокпостах в неподконтрольных правительству Ясиноватой, Верхнешироковском, Новой Марьевке, Вознесеновке, а также в пункте пропуска на границе в неподконтрольном правительству районе Луганской области. Об этом сообщается в отчете миссии.



Так, боевики аргументировали отказы в проезде патрулям ОБСЕ «работами по разминированию и плохими погодными условиями» на блокпосте к западу от села Верхнешироковское (ранее Октябрь), у села Новая Марьевка — «проведением антитеррористической операции в этом районе».



Однако наблюдатели видели, как через блокпост у Верхнешироковского свободно проезжали другие автомобили.



«В пункте пропуска на границе возле н. п. Вознесеновка (бывш. Червонопартизанск; неподконтрольный правительству, 65 км к юговостоку от Луганска) член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район», — говорится в отчете.