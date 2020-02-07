В ДТП под Бахмутом погибли два человека

В результате ДТП на автодороге «Киев-Харьков — Довжанский» вблизи села Миньковка Бахмутского района погибли два человека. Еще один госпитализирован. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.



«49-летняя водитель автомобиля "Део Ланос" на автодороге "Киев-Харьков — Довжанский" вблизи с. Миньковка Бахмутского района не справилась с управлением, выехала на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "Тайота Камри"», — говорится в сообщении.



В результате аварии водитель «Дэу Ланос» и ее 39-летняя пассажирка погибли на месте. 44-летний пассажира «Тойота Камри» госпитализированы в Бахмутскую больницу.



Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.3 ст. 286 «Нарушение правил безопасности дорожного движения» Уголовного кодекса Украины.