Зеленский призвал закрыть представительства «ДНР» и «ЛНР» в Италии

Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте призвал его закрыть незаконные представительства группировок «ДНР» и «ЛНР», которые открылись в нескольких итальянских городах. Об этом сообщает Офис президента.



«Я обратился к премьер-министру с тем, чтобы были закрыты незаконные офисы "ДНР" и "ЛНР", которые открылись в нескольких городах Италии», — сказал президент.



Также стороны обсудили дело бойца Нацгвардии Виталия Маркива, заключенного в Италии.



«Я понимаю, что премьер-министр не может влиять на итальянский суд. Но я показал подробно, что там произошло, на каком расстоянии он был от места убийства. И что мы должны забрать парня», — сказал президент.

Первое незаконное представительство группировки «ДНР» в Италии было открыто в Турине в 2016 году при поддержке местных правых партий.



9 февраля 2019 года в группировке «ДНР» заявили об открытии в Вероне (Италия) второго своего «представительства». Украина направила ноту в МИД Италии, запросы в префектуру и квестуру Вероны. Также в диппредставительстве отметили, что занимаются выяснением юридический статус этого «представительства».