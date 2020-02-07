Главные события неподконтрольного Донбасса за день

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 7 февраля.

Политика

Президент Владимир Зеленский во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте потребовал закрытия незаконных представительств группировок «ДНР» и «ЛНР», которые открылись в нескольких итальянских городах.



Глава СММ ОБСЕ в Украине Яшар Халит Чевик призвал к прекращению огня на Донбассе, а также открытию новых пунктов пропуска.



Телеканал для временно оккупированных территорий запустит свое вещание 1 марта, сообщил министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский.



Боевые действия



Боевики отказались пропускать патрули СММ ОБСЕ через свои блокпосты вблизи Ясиноватой, Верхнешироковского, Новой Марьевке, а также на пограничном пункте пропуска в Вознесеновке.



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