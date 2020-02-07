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Долг неподконтрольной территории перед «Водой Донбасса» — более 40 млн евро, рассказали в ДонОГА

07 февраля 2020, 22:10

Долг неподконтрольной территории перед «Водой Донбасса» — более 40 млн евро, рассказали в ДонОГА

Долг неподконтрольной украинской власти территории перед «Водой Донбасса» на начало 2020 года превышает 41 миллионов евро. Об этом сообщается на странице в Facebook главы Донецкой облгосадминистрации Павла Кириленко.

Во время визита министра иностранных дел Дании Себастиана Йеппе на Донбасс, Кириленко проинформировал, что на этой неделе за счет средств Международного комитета Красного Креста (МККК) заключено соглашение с международной компанией аудита на проведение анализа финансового и операционного состояния компании «Вода Донбасса», результаты которого планируется получить в октябре.

Так, проект по модернизации планируется реализовывать по четырем основным направлениям: восстановление водоснабжения, стабильное круглосуточное снабжение, качественная питьевая вода, энергоэффективность и энергонезависимость.

«Для реализации этих планов ищем государственной и международной поддержки. Заверил, что готовы рассматривать все возможные варианты сотрудничества и с Данией», — добавил глава ОГА.

В конце декабря стало известно, что власти Украины начали изучать возможность остановки водоснабжения на подконтрольную группировке «ДНР» часть Донецкой области, в случае если та сторона не начнет платить за воду.

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