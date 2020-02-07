Кириленко: Долг неподконтрольной территории перед «Водой Донбасса» - более 40 млн евро

Долг неподконтрольной украинской власти территории перед «Водой Донбасса» на начало 2020 года превышает 41 млн евро. Об этом сообщается на странице в Facebook главы Донецкой военно-гражданской областной администрации Павла Кириленко.



Во время визита министра иностранных дел Дании Себастиана Йеппе на Донбасс, Кириленко проинформировал, что на этой неделе за счет средств Международного комитета Красного Креста (МККК) заключено соглашение с международной компанией аудита на проведение анализа финансового и операционного состояния компании «Вода Донбасса», результаты которого планируется получить в октябре.



Так, проект по модернизации планируется реализовывать по четырем основным направлениям: восстановление водоснабжения, стабильное круглосуточное снабжение, качественная питьевая вода, энергоэффективность и энергонезависимость.



«Для реализации этих планов ищем государственной и международной поддержки. Заверил, что готовы рассматривать все возможные варианты сотрудничества и с Данией», — добавил глава ОГА.