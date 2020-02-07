Житель неподконтрольной Луганщины получили ранение в ходе обстрела. «Скорая» не приехала

Житель подконтрольного группировке «ЛНР» поселка Голубовское получил ранение в результате обстрела 30 января. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.



3 февраля медработники в Голубовке (ранее Кировск) сообщили наблюдателям, что к ним в больницу поступил мужчина с несколькими ранениями в области левого бедра и незначительными ранениями правого плеча. В связи с тяжестью полученных ранений его перевели в больницу в Луганске.



6 февраля в больнице неподконтрольного правительству Луганска команда Миссии видела 55-летнего мужчину с бинтовыми повязками на обеих ногах, у которого также было затруднено дыхание.



«Он рассказал, что 30 января он находился во дворе своего дома на улице Артема в Голубовском, когда получил осколочное ранение, по его словам, от минометной мины, упавшей в 3–4 м от его местоположения», — говорится в отчете.



Жена пострадавшего, находившаяся в больнице, рассказала наблюдателям, что автомобиль скорой помощи не приехал в их район и она сама оказала мужу первую помощь, а затем члены вооруженных формирований отвезли мужчину в больницу в Голубовке.