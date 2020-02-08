Штаб ООС: Обстрелы на Донбассе были, потерь среди военных нет

За прошедшую пятницу незаконные вооруженные формирования 6 раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Как отмечают в штабе операции Объединенных сил, украинские военнослужащие не пострадали.



Стрельба велась в районах таких населенных пунктов: Новомихайловка - из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, Васильевка - из стрелкового оружия, Орехово - из ствольной артиллерии калибра 122 мм, минометов калибрами 120 мм и 82-мм, а также из автоматических станковых гранатометов, Крымское - из противотанкового ракетного комплекса, Гладосово - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.



Суббота также началась с обстрелов на линии соприкосновения. Под огонь из минометов попали позиции украинских военных в районе поселка Орехово.