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Жительница Угледара сдалась полиции через пять лет после работы на боевиков «ДНР»

08 февраля 2020, 11:20

Жительница Угледара сдалась полиции через пять лет после работы на боевиков «ДНР»

В полицию Угледара (Донецкая область) обратилась 25-летняя жительница, которая созналась, что с 2014 до 2015 года она несла службу в составе 1-й Славянской мотострелковой бригады «ДНР» в селе Николаевка. Как сообщает пресс-служба полиции, женщина полгода готовила еду для боевиков. Через некоторое время женщина начала доставлять еду на блокпосты «ДНР».

Через полгода службы, в январе 2015 года, она начала работать на блокпосту. Полиция выяснила, что женщина дежурила преимущественно в ночное время, впоследствии не выдержала условий и графика и покинула ряды незаконных вооруженных формирований.

В полиции напомнили, что согласно ч. 6 ст. 260 (Создание непредусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины, человек освобождается от уголовной ответственности по этой статье, если он добровольно вышел из формирования и сообщил о его существовании правоохранителям.

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