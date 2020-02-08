Зеленский попросил папу римского помочь с освобождением пленных

Президент Владимир Зеленский во время встречи с папой римским Франциском в Ватикане попросил помочь с освобождением украинцев, которые находятся в плену на Донбассе, в Крыму и в России.



«Папа римский делает все возможное для достижения мира и гармонии во всем мире. Через два месяца после "Норманди" в Париже я просил помочь с освобождением украинцев, плененных на Донбассе, в Крыму и в России», — написал президент в Twitter.



Зеленский добавил, что остался «вдохновленным» разговором с Франциском о мире в Украине.

.@Pontifex робить усе можливе для досягнення миру та гармонії в усьому світі. Через 2 місяці після «Норманді» в Парижі я просив допомогти зі звільненням українців, полонених на Донбасі, в Криму та в Росії. Натхненний нашою розмовою про мир в Україні. pic.twitter.com/mrSQLMznHE — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 8, 2020

В конце января 2020 года помощник президента Зеленского Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона подготовила список для нового обмена удерживаемых лиц с Россией и отдельными районами Донецкой и Луганской областей. Этот список был передан на заседании трехсторонней контактной группы в Минске 29 января.



3 февраля президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время станет известна дата будущего обмена удерживаемыми лицами между Украиной и группировками «ДНР/ЛНР».



4 февраля глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о подготовке «большого обмена» с участием крымских татар.