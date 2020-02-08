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В Донецке сотрудник «МГБ ДНР» убил четверых человек и застрелился

08 февраля 2020, 15:30

В Донецке сотрудник «МГБ ДНР» убил четверых человек и застрелился

В Донецке 5 февраля сотрудник «МГБ» при группировке «ДНР» убил четверых человек, трое из которых были сотрудниками «МВД ДНР», а после этого застрелился. Это «Новостям Донбасса» подтвердил информированный источник.

Инцидент произошел в поселке Чулковка на окраине Донецка. По словам собеседника, они отмечали «День следственных органов МВД ДНР» в кафе. Представитель «МГБ» тоже был выходцем из «органов внутренних дел». В ходе празднования между ним и знакомыми из «МВД» возник конфликт.

«МГБшник» расстрелял их и водителя такси из автомата Калашникова, а после этого совершил самоубийство.

Подконтрольные «ДНР» СМИ о произошедшем не сообщают.

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