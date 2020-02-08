Зеленский рассказал, что папа римский назвал его «президентом мира». Пригласил Франциска на Донбасс

Президент Владимир Зеленский поделился впечатлениями от встречи с папой римским Франциском в Ватикане, передает офис главы государства.



Зеленский отметил важную роль, которую Святой престол мог бы сыграть в принесении мира в Украину. «Главное, о чем мы говорили, — это мир. Он даже назвал меня "Президентом мира" — вот такой у меня сейчас имидж в Европе», — добавил украинский лидер.



Также Зеленский обратился к Франциску с просьбой помочь с освобождением украинцев, удерживаемых на Донбассе, в Крыму и России. Президент поблагодарил за инициативу «Папа для Украины», которая «помогла 900 тысячам украинцев, пострадавших на Донбассе».



Кроме того, Зеленский пригласил папу римского в Украину и, в частности, на Донбасс. «Я его пригласил в Украину. Я уверен, что он будет в Украине — не только в столице. Я сказал, что для того, чтобы до конца понять, что у нас происходит на востоке, надо ехать на восток», — рассказал президент.