ООС: Суббота на Донбассе прошла почти спокойно, было 3 обстрела

В субботу, 8 февраля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня. С начала текущих суток боевики совершили еще один обстрел, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.



Украинские позиции попали под обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также с автоматической станковой гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



В ООС добавили, что потерь за сутки не было.