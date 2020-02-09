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ООС: Суббота на Донбассе прошла почти спокойно, было 3 обстрела

09 февраля 2020, 09:50

ООС: Суббота на Донбассе прошла почти спокойно, было 3 обстрела

В субботу, 8 февраля, незаконные вооруженные формирования на Донбассе 3 раза нарушили режим прекращения огня. С начала текущих суток боевики совершили еще один обстрел, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Украинские позиции попали под обстрелы из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 мм, а также с автоматической станковой гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В ООС добавили, что потерь за сутки не было.

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