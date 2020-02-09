Часть сел и городов в Донецкой области остаются без света из-за непогоды

На неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области из-за непогоды с 5 февраля наблюдаются перебои с электроснабжением. Об этом сообщает спасательная служба при группировке «ДНР».



К утру 9 февраля без электроснабжения остаются четыре населенных пункта в Шахтерском районе:

села Зрубное, Передериево, Степное, Латышево. В Ясиноватском районе без света остается поселок Красный партизан. В Енакиево – поселок Осино-Ольховка.



В Донецке из-за снегопада 6 февраля остались без электричества более 1,6 тысяч абонентов. К 8 февраля таких осталось 300.