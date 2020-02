Шведский атлет стал вторым, кто прыгнул выше Бубки. И установил новый рекорд

Швед Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении. Со второй попытке на турнире в польской Торуни 20-летний атлет показал результат 6 метров 17 сантиметров.

WORLD RECORD@mondohoss600 clears 6.17m for a pole vault world record at the @CopernicusCup in Torun.#WorldIndoorTour pic.twitter.com/Wd4DRAhFHd