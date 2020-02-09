Шведский атлет стал вторым, кто прыгнул выше Бубки. И установил новый рекорд

Швед Арман Дюплантис установил мировой рекорд в прыжках с шестом в помещении. Со второй попытке на турнире в польской Торуни 20-летний атлет показал результат 6 метров 17 сантиметров.

WORLD RECORD@mondohoss600 clears 6.17m for a pole vault world record at the @CopernicusCup in Torun.#WorldIndoorTour pic.twitter.com/Wd4DRAhFHd — World Athletics (@WorldAthletics) February 8, 2020

Видео прыжка Дюплатниса:

SIX POINT SEVENTEEN METERS NEW WR @mondohoss600 pic.twitter.com/dkZHhIacNc — Andreas Duplantis (@dreasduplantis) February 8, 2020



Предыдущий рекорд был установлен французом Рено Лавиллени в 2014 году — 6,16 метра. Тогда Лавиллени на один сантиметр превзошел достижение Сергея Бубки, которое было установлено в 1993 году.

Мировой рекорд на открытых стадионах составляет 6 метров 14 сантиметров и принадлежит Сергею Бубке с 1994 года. Он же владел рекордом в помещении до Лавийени.