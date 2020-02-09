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Разумков: Донбасс нереально вернуть за полгода

09 февраля 2020, 11:36

Разумков: Донбасс нереально вернуть за полгода

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что вернуть неподконтрольные территории Донбасса нереально за шесть месяцев, как это ранее спрогнозировал министр иностранных дел Вадим Пристайко.

«Некоторые шаги уже были сделаны, но (не стоит, - ред.) говорить о том, что за полгода мы можем вернуть временно оккупированные территории мирным путем, вернув людей и ментально, и физически на территорию независимой Украины... В первую очередь мы говорим о людях. Территории без людей - это не государство. Вернув людей, мы сможем вернуть и территории», - высказался Разумков в эфире Newsone.

Он добавил, что в контексте Крыма это однозначно «нереальное обещание».

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В августе 2019 года во время рабочего заседания Верховной Рады Вадим Пристайко озвучил планы по решению конфликт на Донбассе. Возвращение людей к мирной жизни, проведение выборов, амнистия, снятие торговых ограничений и восстановление контроля над границами Украины – то, что министр планировал урегулировать за 6 месяцев.

«У нас на это полгода. Я нацеливаю дипломатическую службу в этот полугодовой срок», - сказал Пристайко.

Позднее в интервью Пристайко отметил, что условная «формула Зеленского» по возвращению мира на Донбасс предполагает также, что если в ближайшее время не получится решить проблему, то придется перейти «к каким-то новым радикальным мерам».

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