Украина считает, что новая санкционная политика Совета Европы слишком мягкая для России

В министерстве иностранных дел Украины заявили, что разочарованы новыми санкциями, которые 5 февраля ввел комитет министров Совета Европы. В МИДе считают «комплементарной» процедуру реагирования на нарушения уставных обязательств странами-членами этой организации и такой, что сводит на нет возможность наказания стран за самые суровые нарушения.



Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Украина уже шестой год находится под влиянием вооруженной агрессии России, что привело к гибели 14 тысяч человек и системным нарушениям прав человека на оккупированных территориях.



«Сегодня нет никаких сомнений, что российская вооруженная агрессия должна рассматриваться как серьезное нарушение фундаментальных принципов и ценностей Организации», - отметили в МИДе.



Как пишет «Радио Свобода», 29 января новую дополнительную процедуру по серьезным нарушениям странами-членами Совета Европы своих уставных обязательств одобрила ПАСЕ. Эта процедура определяет, при каких условиях могут быть применены ограничения против страны-нарушителя.



Согласно принятым правилам, в случае выявления таких «серьезных нарушений» предусматривается новая процедура, задача которой – «избежать санкций». Чтобы исправить нарушения, государству будет предоставляться год времени. Все это время должен продолжаться диалог с нарушителем, и в случае даже минимального прогресса в решении проблемы срок может быть запущен сначала.



Наказать за «серьезные нарушения» государство-член Совета Европы могут только по согласованию Комитета министров Совета Европы, ее генерального секретаря и Парламентской ассамблеи. В то же время прежняя процедура введения санкций будет применяться для не слишком серьезных нарушений.



В МИД напомнили, что делегация Украины голосовала против этого решения, и отметили: «Сожалеем, что в европейских столицах так и не услышали наши обоснованные аргументы о вреде инициирования таких шагов для будущего общеевропейской правозащитной организации».