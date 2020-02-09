«ДНР» планирует оставить должников без света

Жителей неподконтрольных Украине городов и сел Донецкой области ждет отключение от электроэнергии за долги. Об этом сообщают местные СМИ, подконтрольные группировке «ДНР».



Принудительное отключение от сети коснется тех, кто не оплатил платежи за два месяца и более.

Новые тарифы на электроэнергию для населения начали действовать с 1 февраля.



«ДНР» не меняла тарифы на электричество с 2014 года. Почти все коммунальные тарифы на неподконтрольной территории Донецкой области к сегодняшнему дню выросли на 30%.



Территорию, которую временно контролирует группировка «ДНР», обеспечивают электроэнергией две тепловые электростанции - Старобешевская и Зуевская.