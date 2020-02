Трамп прокомментировал увольнение советника по Украине

Президент США Дональд Трамп прокомментировал увольнение эксперта по вопросам Украины Совета национальной безопасности, подполковника Александра Виндмана, который был одним из ключевых свидетелей по делу об импичменте.



В Twitter Трамп написал, что не знаком лично с Виндманом и никогда не разговаривал с ним и не встречался. При этом, президент США назвал эксперта по вопросам Украины недисциплинированным.



«… Но он был очень недисциплинированным, неправильно сообщал о содержании моих "идеальных" звонков...», - сообщил Трамп.

Fake News @CNN & MSDNC keep talking about “Lt. Col.” Vindman as though I should think only how wonderful he was. Actually, I don’t know him, never spoke to him, or met him (I don’t believe!) but, he was very insubordinate, reported contents of my “perfect” calls incorrectly, &...