На Донбассе ранен украинский военный в результате обстрелов

За минувшие сутки боевики 9 раз открывали огонь по украинским позициям на Донбассе, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил.



Там добавили, что боевики вели огонь по украинским позициям из запрещенных Минскими договоренностями артиллерийских систем калибра 152-мм и 122-мм, минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.



Огонь открывался в районе Лебединского, Старогнатовки, Новолуганского, Новозвановки, Орехово.



С начала текущих суток боевики огонь не открывали, потерь нет, добавили в штабе.