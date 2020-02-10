Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Гончарук прокомментировал информацию о том, что новый вице-премьер — «человек Ахметова»

10 февраля 2020, 09:12

Гончарук прокомментировал информацию о том, что новый вице-премьер — «человек Ахметова»

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что Денис Шмыгаль стал вице-премьером по региональному развитию и возглавил Минрегион благодаря результатам, которые показал на посту Ивано-Франковской ОГА.

«Почему я предложил Денису эту позицию? Ответ очень прост — он лучше проявил себя среди председателей областных государственных администраций. У нас есть опыт работы с ним в течение нескольких месяцев, за это время мне было с ним работать очень комфортно. Он даже делился своим опытом с другими коллегами», — сказал Гончарук в интервью «Украинской правде».

Комментируя то, что Шмыгаля называют «человеком Ахметова», премьер сказал: «Один из уроков, которые я вынес, это не верить той информации, которую распространяют относительно кандидатов, претендующих на какую-то должность. У нас есть опыт, когда, как только становится известно, что человек хочет обнять, или принимается решение, чтобы человек заняла какую-то должность, на нее выливаются тонны грязи. И разобраться в том, кто прав, а кто виноват, совершенно невозможно. Более того, если человек кандидатом на такой уровень, это означает, что она, как правило, успешная, то есть имеет определенный какой-то опыт».

4 февраля Денис Шмыгаль стал главой министерства развития громад и территорий, а также профильным вице-премьером. У его предшественницы Алены Бабак статуса вице-премьера не было.

Шмыгаль возглавлял Ивано-Франковскую область. Главой ОГА он стал в августе 2019 года после рабочего визита президента Владимира Зеленского в регион.

С января 2018 Шмыгаль был директором Бурштынской ТЭС, которая принадлежит группе ДТЭК олигарха Рината Ахметова. Перед этим он год работал заместитель генерального директора по социальным вопросам «ДТЭК Западэнерго».

До этого работал начальником департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской ОГА.

В 2015 году баллотировался во Львовский облсовет от региональной партии «Народный контроль», которую возглавлял львовский журналист Дмитрий Добродомов, прошедший в Верховную Раду VIII cозыва от Блока Петра Порошенко.

Еще раньше занимал должность замначальника Главного управления Министерства доходов и сборов Украины во Львовской области.

Еще по теме

Люди
Алексей Гончарук Денис Шмыгаль
Организации
Минрегион

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:02
Британский журнал включил «Донбасс Арену» в рейтинг лучших стадионов в истории Лиги чемпионов
14:10
«ДНР» планирует оставить должников без света
10:43
Часть сел и городов в Донецкой области остаются без света из-за непогоды
10:10
Выборы 2020. К чему готовится «ДНР» ►
16:35
Ходаковский: Гостиницу «Прага» в Донецке почти разобрали на металлолом
15:30
В Донецке сотрудник «МГБ ДНР» убил четверых человек и застрелился
13:35
В России из-за ДТП погибли трое жителей Луганска, пятеро пострадали
22:59
Житель неподконтрольной Луганщины получили ранение в ходе обстрела. «Скорая» не приехала
21:36
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
17:26
Боевики не пропустили миссию ОБСЕ в Ясиноватую и Новую Марьевку
17:12
В «ДНР» заменили двух «депутатов»
15:14
В «ЛНР» рассказали о задержании на взятке «налоговика»
11:49
«ДНР» ограничила движение транспорта по трассам из-за непогоды
09:35
В Донецке на маршруты снова вышли не все троллейбусы и трамваи из-за снега
22:57
ОБСЕ зафиксировала использование боевиками гражданских домов на Донетчине
все новости
12:11
Украина пока не планирует отправлять посла в Россию
12:11
Мюнхенская конференция: Зеленский примет участие, от РФ — Лавров, Меркель не ждут
11:40
«Нафтогаз» завершает подачу документов в международный арбитраж против РФ из-за аннексии Крыма
11:24
Гончарук: Аваков — часть команды, но не в ближнем кругу
10:49
Освобожденные из плена «Л-ДНР» просят Денисову помочь с жильем
10:06
Лавров сказал, что Россия не против обменяться послами с Украиной
09:27
Минобороны: Украина выступает против разведения по всей линии соприкосновения
09:12
Гончарук прокомментировал информацию о том, что новый вице-премьер — «человек Ахметова»
08:02
На Донбассе ранен украинский военный в результате обстрелов
00:02
Донбасс. Итоги недели 3-9 февраля
20:06
Гончарук объявил, что главой МинВОТ назначат переговорщика в ТКГ
18:02
Британский журнал включил «Донбасс Арену» в рейтинг лучших стадионов в истории Лиги чемпионов
16:12
Из-за непогоды людям стало сложнее пересекать блокпосты «ДНР» на Донетчине
15:50
Трамп прокомментировал увольнение советника по Украине
14:10
«ДНР» планирует оставить должников без света
все новости
ВИДЕО
Выборы 2020. К чему готовится «ДНР» ►
09 февраля, 10:10
«Поколение Донбасс»: новый проект о людях, в жизни которых вмешалась война
07 февраля, 14:40
Под Новоазовском перевернулся автобус. Есть погибшие и пострадавшие
06 февраля, 17:29

«Новости Донбасса» © 2020 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция