Минобороны: Украина выступает против разведения по всей линии соприкосновения

Украина выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью «Радио Свобода».



По его словам, разведение по всей линии соприкосновения противоречит Минским соглашениям. «Минские соглашения говорят, что иностранные военные формирования должны покинуть Украину, а незаконные военные формирования должны разоружиться и расформироваться. Конечно, если старые соглашения заменяются новыми, то новые имеют больше приоритета, а новые могли бы говорить о разведении. Поэтому мы фактически усложнили бы любые попытки реализовать Минские соглашения в этой части», — рассказал Загороднюк.



Он подчеркнул, что разведение никоим образом не меняет ситуацию с безопасностью.



«Потому что если есть политическая воля у той стороны к эскалации конфликта, два километра особой разницы не сделают. Это не проблема для снайперов, для диверсионно-разведывательных групп», — отметил Загороднюк.



Сейчас украинская власть ведет переговоры о трех новых точках для разведения войск: в районе железнодорожного моста вблизи Станицы Луганской, Новоселовки-2 и КПВВ «Гнутово».

В течение 2019 года разведение состоялось у Станицы Луганской, Золотого-4 и Петровского.



Во время встречи лидеров «нормандского формата» в Париже 9 декабря Россия настаивала на разведении сил и средств по всей линии соприкосновения, однако Украина на это не согласилась.