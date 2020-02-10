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Освобожденные из плена «Л-ДНР» просят Денисову помочь с жильем

10 февраля 2020, 10:49

Освобожденные из плена «Л-ДНР» просят Денисову помочь с жильем

Освобожденные из плена группировок «ДНР» и «ЛНР» в результате обмена 29 декабря 2019 года украинцы просят уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову посодействовать в обеспечении их жильем. Об этом сама Денисова написала у себя в Facebook.

Она отметила, что срок их реабилитации в санатории «Лесная поляна» заканчивается и большинство из них не имеют собственного жилья.

По словам Денисовой, информация об имущественных потребностях была передана в полном объеме профильным министерства.

Также омбудсмен добавила, что инициировала встречу сотрудников Службы занятости, чтобы они ознакомили освобожденных с услугами центров занятости и предоставили консультации по поиску работы.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек, «Л-ДНР» получили 124 человека.

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