Гончарук: Аваков — часть команды, но не в ближнем кругу

Премьер-министр Алексей Гончарук уверяет, что министр внутренних дел Арсен Аваков пусть и не входит в ближайший круг его людей, однако является частью команды Кабмина. Об этом он сказал в интервью «Украинской правде».



«Мне с каждым из министров работается комфортно, мы со всеми нашли общий язык, и я вам абсолютно откровенно могу сказать, что я сейчас не имею ни одного члена правительства, с которым мне бы не удалось построить качественную коммуникацию», — заверил Гончарук.



Детали: На вопрос, есть ли Аваков частью команды, премьер ответил:



«Очевидно, что Арсен Борисович не входит в ближайший круг, который я могу назвать прямо своими-своими людьми. Но у нас с ним конструктивные отношения, поэтому в широком смысле слова он, конечно, часть правительственной большой команды».



Премьер заверил, что у Авакова нет привилегий, несмотря на то что тот не появляется на некоторых заседаниях правительства. По словам Гончарук, у министра внутренних дел часто случаются ситуации, на которые нужно быстро реагировать, часто он сопровождает президента и тому подобное.