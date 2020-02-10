«Нафтогаз» завершает подачу документов в международный арбитраж против РФ из-за аннексии Крыма

«Нафтогаз» завершает подготовку к представлению документов в международный арбитражный суд, в котором украинская компания требует от России компенсировать около 8 миллиардов гривен за потерянные в результате аннексии Крыма активы. Об этом сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко на своей странице в Facebook.



«На этой неделе мы завершаем подготовку к очередному представлению документов в рамках арбитражного процесса против Российской Федерации в отношении активов в Крыму. Этот арбитражный процесс продолжается уже несколько лет», — написал Витренко.



Он напомнил, что иск направлен против государства России, поэтому этот арбитраж не подпадает под соглашение о продлении транзита газа, в соответствии с которым была достигнута договоренность, что «Нафтогаз» и «Газпром» отказываются от взаимных судебных претензий. В рамках этого соглашения, в частности, «Нафтогаз» отказался от своего иска к «Газпрому» на 12 миллиардов долларов.