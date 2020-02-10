Мюнхенская конференция: Зеленский примет участие, от РФ — Лавров, Меркель не ждут

Президент Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности. Об этом сообщил руководитель конференции Вольфганг Ишингер, передает «Интерфакс-Украина».



«Мы рады приветствовать в этом году президента Зеленского. Украина — важный пункт европейской политики», — сказал Ишингер в понедельник журналистам в Берлине.



Канцлер Германии Ангела Меркель не будет в этом году участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности, Россию будет представлять глава МИД Сергей Лавров, сообщил Ишингер.



«Канцлер с 2008 года принимает участие в каждой второй конференции, если так будет и сейчас — она была в 2019 году, я почти уверен, что она будет снова выступать у нас в 2021 году. Правительство ФРГ будут представлять Хайко Маас (глава МИД), Аннегрет Крамп-Карренбауэр (глава Минобороны, Хорст Зеехофер» (глава МВД)«, — сказал Ишингер.



По его словам, «российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров».



Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также примет участие в мероприятии.



По данным Ишингера, в Мюнхен приедут: канцлер Австрии Себастьян Курц, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер Нидерландов Марк Рютте.



Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров со всего мира. В этом году конференция пройдет c 14 по 16 февраля, традиционное место проведения мероприятия — отель «Байеришер хоф» в центре Мюнхена.