Украина пока не планирует отправлять посла в Россию

Украина пока не планирует назначать своего посла в России. Об этом говорится в ответе министерства иностранных дел Украины на запрос «Українських новин».



Там указали, что по состоянию на 14 января глава МИД Украины не вносил на рассмотрение президента представление относительно кандидатуры для назначения на должность посла Украины в РФ.



Также Киев не получал запрос от Москвы запрос на назначение российского посла, добавили в МИД.



Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия не против обменяться послами с Украиной.