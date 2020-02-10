Обвиняемый в шпионаже крымчанин просит Украину включить его в список на обмен с РФ

Арестованный по обвинению в госизмене житель аннексированного Крыма Иван Яцкин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому о включении его список обмена. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на адвоката крымчанина Николая Полозова.



«Яцкин написал письмо президенту Украины с просьбой включить его в обменный список, и передал мне. Я прилетел в Киев и сегодня подал в Офис президента это заявление», — сказал он.



Адвокат уточнил, что аналогичное заявление в ближайшее время будет передано для уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой.



По словам Полозова, вопрос об обмене заключёнными в настоящее время обсуждается руководством Украины и РФ. Однако, уточнил адвокат, кто попал в список, пока не известно.



Жителю Крыма Яцкину предъявлено обвинение в госизмене в форме шпионажа (ст.275 УК РФ). Наказание по данному обвинению предусматривает от 12 до 20 лет заключения.



Свою вину он не признает.



По словам адвоката, у его подзащитного два гражданства — российское и украинское.



По версии следователей, Яцкин собирал в Крыму и передавал властям Украины сведения, составляющие государственную тайну РФ.



Адвокат уточнил, что материалы дела находятся под грифом «секретно», в связи с чем он не может раскрывать подробностей обвинения и личности своего подзащитного. Вместе с тем, защитник отметил, что Яцкин является многодетным отцом, а по роду деятельности «не имеет отношения к военным».



В настоящее время Яцкин содержится в СИЗО Москвы «Лефортово». По словам защитника, он страдает рядом заболеваний, «которые требуют оказания ему медицинской помощи, что в условиях российских СИЗО является совершенно непозволительной роскошью».



Адвокат отметил, что Яцкин был задержан в Крыму в середине октября 2019 года и этапирован в Москву. В декабре суд продлил ему срок ареста до марта. По этому обвинению Яцкину грозит до 20 лет лишения свободы.