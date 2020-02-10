Боевику «ЛНР» заочно объявлено о подозрении

Жителю Северодонецка, который воюет на стороне боевиков группировки «ЛНР», заочно объявлено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.



По данным следствия, в ноябре 2018 года мужчина вступил в ряды «народной милиции» и до сих пор активно участвует в боевых действиях на линии соприкосновения в районе населенного пункта Калиново Попаснянского района.



«В случае ведения боя в его обязанности входит подавления живой силы противника, то есть подразделений Вооруженных Сил Украины, а также обеспечение вооруженных формирований радиосвязью», — говорится в сообщении.



Ему инкриминируют ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК Украины.



Подозреваемый находится в розыске. Досудебное расследование продолжается.