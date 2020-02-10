Минэкономики сообщило о росте металлургического производства после кризиса в конце 2019-го

Объемы металлургической промышленности в январе 2020 года в Украине выросли на 30% по сравнению с октябрем 2019-го, когда объемы производства резко упали. Об этом сообщает министерство экономического развития, торговли и сельского хозяйства.



Рост обеспечило наращивание производства чугуна, стали и проката.



В Минэкономики подчеркнули, что для большего развития металлургии необходимо нарастить инвестиции в эту отрасль, так как большая изношенность производства не позволяет украинским заводам конкурировать на мировых рынках.



Ранее министр экономического развития Тимофей Милованов отмечал, что падение уровня промышленного производства в Украине связано с конъюнктурой на мировом рынке, а также с укреплением гривни.