Мариупольский порт переплатил дилеру 30% за плиты

Государственный «Мариупольский морской торговый порт» заказал у ООО «Аграрий» плиты на сумму 7,56 млн гривен. Эти же плиты порт Бердянска покупал на 30% дешевле напрямую у производителя, пишут «Наші гроші».



В течение года ООО «Аграрий» поставит 298 железобетонных плит производства ООО «Бердянский завод железобетонных изделий» ( «БЗ ЖБИ»): 200 штук из бетона М400 F200 по 28 770 гривен и 98 штук — типа ПАГ-18 V 6000×2000×180 мм по 18 435 гривен.



В сентябре 2019 года ГП «Бердянский морской торговый порт» заказал «БЗ ЖБИ» немного плит ПАГ-18 V 6000×2000×180 мм на 30% дешевле — по 14 184 гривен.



С 2016 года ООО «Аграрий» получало подряды исключительно порта Мариуполя по различным товарам на 35,83 млн грн.