Чуйкова: Бывшие «ополченки», удерживаемые в колонии в Снежном, хотят вернуться по программе СБУ

Большинство женщин, которые были причастны к незаконным вооруженным формированиям, а теперь содержатся в колонии неподконтрольного Снежного, хотят воспользоваться программой СБУ «Тебя ждут дома» и вернуться к мирной жизни. Об этом в интервью «Громадському радио» рассказала бывшая пленница «ДНР» Марина Чуйкова.



«Да, многие хотят, и многие ждут этого. Многие пишут письма на имя Дарьи Морозовой [так называемая уполномоченная по правам человека "ДНР"]. И они также ждут, [они] думали, что попадут в этот обмен. Большинство женщин хотят выйти из тюрьмы и уехать в Украину», — сказала Чуйкова.



Она отметила: несмотря на то, что ее удерживали во втором отделении — где большинство экс-боевики, конфликтов на политической почве между ними не было.

29 декабря 2019 года состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и группировками «ДНР»/«ЛНР». Киеву были возвращены 76 человек, «Л-ДНР» получили 124 человека.