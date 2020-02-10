На Луганщине женщина получила ранения в результате обстрела

В ходе обстрела 30 января жительница неподконтрольного поселка Донецкий Луганской области получила осколочные ранения лица. Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ.



«31 января медики больницы в Голубовке сообщили команде Миссии, что она поступила к ним 30 января с ранением тканей левой щеки, и что из ее лица были извлечены осколки стекла», — говорится в отчете.



3 февраля в той же больнице патруль миссии видел женщину 69 лет с повязками на левой щеке.



Пострадавшая рассказала, что 30 января находилась дома, когда услышала взрывы и была ранена осколками стекла.



Также житель поселка рассказал наблюдателям, что знает раненую женщину и слышал об обстреле.