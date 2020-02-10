В МИД Украины ожидают обмена удерживаемыми лицами в феврале-марте

Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что договоренности по очередному обмену удерживаемыми лицами в Донбассе могу быть заключены в течение месяца или двух. Об этом он сообщил на пресс-конференции для иностранной прессе в Риме, передает «Зеркало недели».



«Мы все еще придерживаемся договоренностей об обмене, и мы надеемся, что мы можем завершить переговоры в этом или следующем месяце», — сказал он.



Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что Украина проводит переговоры по освобождению удерживаемых граждан, которые находятся на оккупированной территории и в РФ.