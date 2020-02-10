Разумков: Рада найдет механизм для закрепления «формулы Штайнмайера» до апреля

Верховная Рада найдет механизм для закрепления «формулы Штайнмайера» в украинском законодательстве до саммита «нормандской четверки». Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил председатель ВРУ Дмитрий Разумков.



Сейчас на повестке дня в Раде — закон о рынке земли.



«Если мы говорим о рассмотрении законопроекта, выходить из него и заходить в другой, пока не принято решение по этому действительно невозможно. Но есть другие механизмы... Я думаю, что задержки Верховной Радой Украины для обеспечения интересов государства и возвращения временно оккупированных территорий, деоккупации и реинтеграции Донбасса точно не будет», — сказал Разумков.

9 декабря 2019 года в Париже лидеры Украины, ФРГ, Франции и РФ согласовали коммюнике, в котором заявили, что считают необходимым инкорпорировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство согласно версии, согласованной «нормандской четверкой» и Трехсторонней контактной группой.



По результатам встречи был подписан меморандум, в котором, в частности, предусматривается очередная «нормандская встреча» в середине апреля 2020 года.