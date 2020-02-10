Главные события 10 февраля в подконтрольных «ДНР/ЛНР» районах

Главные новости неподконтрольных правительству районов Донецкой и Луганской областей. Коротко о том, что произошло 10 февраля.

Политика



Глава МИД Вадим Пристайко заявил, что договоренности по очередному обмену удерживаемыми лицами на Донбассе могу быть заключены в течение месяца или двух



Украина выступает против разведения сил по всей линии соприкосновения на Донбассе. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк в интервью «Радио Свобода».



Общество



Прокуратурой Луганской области начато уголовное производство по факту принудительной «паспортизации», организованной группировкой «ЛНР».



Освобожденные из плена группировок «ДНР» и «ЛНР» в результате обмена 29 декабря 2019 года украинцы просят уполномоченную Верховной Рады по правам человека Людмилу Денисову посодействовать в обеспечении их жильем.



Боевые действия



В ходе обстрела 30 января жительница неподконтрольного поселка Донецкий Луганской области получила осколочные ранения лица.

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