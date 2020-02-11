Ермак считает, что в России Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем Сурков

Помощник президента Владимира Зеленского Андрей Ермак считает, что заместитель главы администрации президента России, до недавнего времени вице-премьер РФ, Дмитрий Козак больше настроен на диалог с Украиной, чем помощник Владимира Путина Владислав Сурков.



«Я с ним встречался. Мне кажется, он больше настроен на диалог, и по тем вопросам, по которым я с ним коммуницировал, я могу сказать, что у нас было конструктивное общении, без которого, наверное, не состоялось бы то, что произошло [освобождение удерживаемых лиц]», — сказал он в интервью телеканалу «Украина 24».



Ермак также отметил, что пока видел только указ о назначении Козака замглавы администрации Путина, но не видел указа об освобождении Суркова от должности помощника президента России.



Помощник Зеленского отказался давать оценку тому, действительно ли у России есть желание разрешить ситуацию на Донбассе.



«Я убежден в том, что президент Зеленский искренне хочет прекратить войну, и наша сторона сегодня делает все необходимое для того, чтобы это состоялось, на всех уровнях, и в Нормандском формате, и в Минске. Прогнозировать и давать оценки, есть с той стороны желание... Наверное, если бы совсем не было желания, то у нас не состоялась встреча лидеров в Париже. Наверное, если бы совсем не было желания, не продолжался бы диалог в Минске, сложный, порой очень сложный, порой заходящий в тупик. Очень сложные бывают переговоры в Нормандском формате», — сказал он.

24 января президент РФ Владимир Путин назначил бывшего вице-премьера Дмитрия Козака замглавы администрации президента. В ушедшем правительстве Козак курировал ТЭК и промышленность. Также Козак участвовал в подготовке обмена пленными между Украиной и Россией, который состоялся 7 сентября. Также он принимал участие в переговорах о транзите газа через Украину в Европу. Козака называют куратором экономического направления на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях. Между Сурковым и Козаком существовало соперничество.



25 января близкий к Суркову политолог Алексей Чеснаков сообщил об его уходе с государственной службы. Однако указа об отставке Суркова в Кремле до сих пор нет. Также у Путина не ответили, кто будет заниматься взаимодействием с Украиной.