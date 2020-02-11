У Зеленского прогнозируют, что дата визита в США скоро станет известной

Даты официального визита президента Владимира Зеленского в США пока нет, но она может стать известной в ближайшее время. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак в интервью телеканалу «Украина 24».



«Дат по-прежнему нет. Господин [госсекретарь США Майк] Помпео сказал, что они должны появиться в ближайшее время», — сказал он.



Ермак считает, что визит Помпео в Киев «укрепил то развитие украинско-американских отношений, хорошую тенденцию, которая наметилась».



«Я думаю, что там у них [в США] сейчас закончатся все их внутренние процедуры, связанные с импичментом и так далее. Я думаю, что в ближайшее время мы должны получить даты визита. И я абсолютно уверен, что это будет исторический визит президента Зеленского в Соединенные Штаты», — убежден помощник Зеленского.



Ермак вновь указал, что «все, что связано с разговорами вокруг Burisma, вмешательства в выборы, к нам, к президенту Зеленскому не имеет никакого отношения».



«Это все происходило до нас, и мы получили это в наследство. И та принципиальная, честная искренняя позиция президента, которую он занял, я точно знаю, вызывает огромное уважение, как со сторон республиканцев, так и со стороны демократов», — подчеркнул Ермак.

5 февраля сенат США оправдал президента Дональда Трампа по делу об импичменте.



Трампа обвиняли в злоупотреблении властью из-за его попыток добиться от властей Украины расследования против сына Джо Байдена, который может стать противником действующего президента на ближайших выборах. Обвинение в препятствовании расследованию конгресса было добавлено, когда Трамп запретил сотрудникам администрации участвовать в разбирательствах в рамках процедуры импичмента.