Бородянский не видит причин для разблокировки российских соцсетей

Министерство культуры, молодежи и спорта будет инициировать пролонгацию запрета доступа к российским социальным сетям. Об этом глава ведомства Владимир Бородянский сказал в интервью «РБК-Украина».



Бородянский опроверг информацию о возможном разблокировании российских соцсетей и СМИ, поскольку весной заканчиваются сроки запрета.



«Я считаю, что надо продолжать запрет, здесь даже нет никакой дискуссии... Будем инициировать. Обязательно», — добавил он.

До победы на президентских выборах Владимир Зеленский заявлял, что альтернативных социальных сетей украинцам недостаточно, если они обходят запрет.



Кроме того, в августе нынешний вице-премьер и министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявлял, что не рекомендовал бы снимать блокаду социальных сетей. По его мнению, там «довольно много контента, который негативно влияет на украинцев».

16 мая 2017 года на тот момент президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций в отношении ряда российских юридических лиц, среди которых платформа Mail.ru, соцсети «Вконтакте», «Одноклассники», ООО «Яндекс» и разработчики антивирусов «Лаборатория Касперского» и «Доктор Веб».