«ДНР» показала задержание ректора, которого обвиняют в организации заказного убийства

«МВД» при группировке «ДНР» сегодня опубликовало видеосюжет о задержании ректора «Донбасской юридической академии» Сергея Гончарова, которого обвиняют в организации заказного убийства руководителей «министерства образования ДНР». О его задержании было объявлено еще 22 января.



На видео есть заявление мужчины с закрытым лицом, который, как утверждается, должен был стать исполнителем убийства. Он рассказал, что Гончаров обратился к нему с предложением за вознаграждение убить «министра образования» Михаила Кушакова и его подчиненную Любовь Волкову.



По его словам, при первой встрече Гончаров сообщил ему анкетные данные жертв, адреса и график работы, информацию об автомобиле «министра».



Также было показано «оперативное видео», на котором Гончаров якобы общается с киллером.





Гончаров был задержан, ему инкриминируют «убийство из корыстных побуждений или по найму». За совершение такого преступления «уголовным кодексом ДНР» предусмотрено максимальное наказание в виде пожизненного лишения свободы либо смертной казни.