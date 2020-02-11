В Кремле надеются, что встреча «нормандской четверки» не будет сорвана

Кремль надеется, что встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция, Россия) состоится весной, так как время на исполнение договоренностей, закрепленных в итоговом документе саммита 9 декабря, еще есть. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».



По его словам, сейчас идет рабочий процесс и есть время для того, чтобы удалось выйти на исполнение договоренностей, зафиксированных в парижском документе.



При этом Песков добавил, что Кремль фиксирует «некоторые заявления, в том числе из Киева, которые не коррелируются с подтверждениями безальтернативности Минских договоренностей, которые были зафиксированы в тексте парижского документа».

В МИДах Украины и России выразили сомнение в том, что следующий «нормандский саммит» состоится в апреле.