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«ДНР» показала осужденного на 14 лет «шпиона» из Twitter

11 февраля 2020, 15:05

«ДНР» показала осужденного на 14 лет «шпиона» из Twitter

Павел Подвезко Павел Подвезко

«МГБ» группировки «ДНР» опубликовало видео признания осужденного за «шпионаж» Павла Подвезко, который дает показания о работе на украинские спецслужбы. Уроженец Харькова утверждает, что работал на украинские спецслужбы посредством общения с блогером Necro Mancer вплоть до задержания 26 мая 2018 года. «ДНР» приговорила Подвезко к 14 годам колонии строгого режима. 

На видео Подвезко рассказывает, что в 2014 году не поддержал сепаратистов и зарегистрировался в соцсети Twitter, где начал общение с проукраинскими пользователями, в том числе, пользователем с ником Necro Mancer. Последний, по словам Подвезко, сотрудничает с украинским спецслужбами.

«Начал общаться с разными пользователями. Одним из них был пользователь Некромансер. Впоследствии узнал, что он сотрудничает с украинскими спецслужбами... В процессе общения начал передавать ему разную информацию типа перемещение техники военнослужащих "ДНР", количество, местонахождение воинской части, состав ее патрулей», — заявил Подвезко.

В Службе безопасности Украины утверждают, что не располагают информацией о блогере с ником Necro Mancer.

«Я о таком блогере слышу впервые, поэтому комментировать его принадлежность к Службе безопасности не могу», — сказала пресс-секретарь спецслужбы Елена Гитлянская в комментарии «Новостям Донбасса».

На допросе Подвезко сообщил, что на неподконтрольной Украине территории занимался ремонтом компьютеров. Во время ремонта ноутбука одного из боевиков «ДНР» он якобы нашел информацию ограниченного доступа, которую передал блогеру.

Во время признания Подвезко неоднократно запинается и смотрит, судя по всему, на человека, который находится возле записывающего устройства.

В начале февраля стало известно, что так называемый суд при группировке «ДНР» приговорил местного жителя к 14 годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в «шпионаже». При этом в сообщении группировки говорилось, что осужденный — гражданин Подвезко В.П, а на видео он представляется как Павел.

Боевики «ДНР» используют физическое насилие в отношении задержанных для получения признательных показаний. Так, освобожденный во время обмена 29 декабря журналист Станислав Асеев рассказал, как его избивали дубинкой с мешком на голове, а также пытали током, чтобы «выбить» признание в «шпионаже» в пользу Украины.

Другие освобожденные из плена 29 декабря также сообщили о жестоком обращении боевиков с гражданским населением, пытках и применении прочего физического насилия. По данным фактам Офис генпрокурора открыл 14 уголовных производств о нарушении законов и обычаев войны.

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