Зеленский считает, что Россия готова думать над уточнением Минских соглашений

Президент Владимир Зеленский считает, что Россия готова «думать» над уточнением текста Минских соглашений, а прекращение войны на Донбассе станет победой и для самой РФ.



«Я называю это "гибкостью Минска". Все должны понять. Мне кажется, что Германия и Франция это поняли. Мне кажется, я почувствовал настроение, что Россия готова об этом думать. К сожалению, оно так звучит запутанно и дипломатично, но готова об этом думать. Это уже хоть ниточка, возможность об этом говорить, что слушайте, так, как там записано, оно не работает», — сказал он в интервью «Интерфакс-Украина».



Зеленский отметил, что дискуссии о порядке выполнения Минских соглашений в их нынешнем виде или очень сильно будоражат украинское общество, или очень сильно не устраивают Россию, или вне подходов Германии и Франции, которые настаивает, что «давайте все по Минску».



«И мне кажется, что на последней встрече мы сдвинулись. Мы не прекратили огонь, разумеется, это минус, мы получили людей — это плюс. Но это все равно такой баланс, это не победа, победа в вопросе войны — это конец войны, это мир, это победа, точно, для всех. Я уверен, честно, я не знаю, уверена ли в этом Россия, но я уверен, что это победа для России — конец войны. Это для них победа, не над Украиной, а над собой. Я в этом уверен», — считает он.



Также Зеленский уверен во взаимном понимании с президентом РФ Владимиром Путиным относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

Ранее в Кремле заявили, что фиксируют «некоторые заявления, в том числе из Киева, которые не коррелируются с подтверждениями безальтернативности Минских договоренностей, которые были зафиксированы в тексте парижского документа».



Встреча лидеров «нормандской четверки» (Украина, Россия, Франция, Германия) прошла 9 декабря в Париже. Была достигнута договоренность об обмене пленными на Донбассе, который состоялся 29 декабря. Также лидеры договорились о разведении войск на трех новых участках и прекращении огня. Новая встреча лидеров «нормандской четверки» может состояться в апреле.