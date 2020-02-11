Дело Шеремета: Дугарь назначили экспертизы подчерка и психики

Военному медику Яне Дугарь, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета, назначили почерковедческую и психиатрическую экспертизы. Фотографию соответствующего постановления следователя опубликовал ее адвокат Виталий Коломиец.



По его словам, при назначении экспертиз был допущен ряд процессуальных нарушений. В частности, утверждает адвокат, документ не соответствует требованиям ст. 110 Уголовного процессуального кодекса Украины, а именно не указано обоснование для проведения почерковедческой экспертизы, а также отсутствует информация о месте и времени изъятия образцов и ответственном за выполнение.



«Ни постановления о назначении психиатрической, ни почерковедческой экспертиз нам не предоставили. Мы, как сторона защиты, не можем принять решение о своем участии или неучастии в этих процессуальных действиях», — написал он.



Кроме этого, в постановлении не указаны возможность и порядок обжалования, добавил защитник Дугарь.



«В любом случае ждем соответствующих решений, оформленных должным образом», — отметил он.

Ранее Печерский районный суд Киева продлил ночной домашний арест до 4 апреля подозреваемой по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета военному медику Яне Дугарь.



Журналист «Украинской правды» Павел Шеремет погиб в результате срабатывания взрывчатки в его автомобиле 20 июля 2016 года. Всего в деле о подрыве его автомобиля фигурируют пятеро человек — военнослужащая Яна Дугарь, военнослужащий Андрей Антоненко, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Владислав Грищенко и его супруга, волонтер Инна Грищенко. Заказчики убийства названы не были.



По версии следствия, Антоненко является организатором убийства и приобщил к преступной группе Кузьменко и Дугарь. Утверждается, что ночью 20 июля 2016 года Кузьменко, придя вместе с Антоненко, установила бомбу под автомобиль Subaru в который утром сел Шеремет. Кузьменко, согласно материалам дела, активировала взрывное устройство. Следствие считает, что Дугарь проводила разведку места преступления перед подрывом машины.



Антоненко и Кузьменко были арестованы и отправлены в СИЗО на два месяца. 3 февраля суд продлил арест Кузьменко еще на два месяца.



Супруги Грищенко находятся под арестом в рамках другого уголовного дела. Обвинения в деле Шеремета им пока не предъявляли.