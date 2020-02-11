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Государство задолжало шахтерам около 1,3 миллиарда гривен, рассказал глава профсоюза

11 февраля 2020, 17:14

Государство задолжало шахтерам около 1,3 миллиарда гривен, рассказал глава профсоюза

Задолженность по зарплатам работникам государственных шахт на сегодняшний день составляет 1 миллиард 280 миллионов гривен. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава Независимого профсоюза горняков Украины и народный депутат от фракции «Батькивщина» Михаил Волынец.

Он отметил, что это сумма долга с учетом траншей в 163 и 169 миллионов гривен, которые Кабмин выделил недавно для погашения задолженности по зарплате шахтерам.

Волынец добавил, что на Донбассе продолжают страйк горняки шахты «Южнодонбасская № 1» — сегодня они пикетировали здание ДонОГА. Также протестуют работники шахты «Горская». В воскресенье сутки бастовали под землей горняки шахты «Тошковская». Кроме того, напряженная ситуация сложилась на госшахтах в западных областях Украины.

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