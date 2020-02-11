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Жителя Луганщины задержали при попытке вывезти часть вертолета в Россию

11 февраля 2020, 20:31

Жителя Луганщины задержали при попытке вывезти часть вертолета в Россию

Фото: СБУ Фото: СБУ

Жителя Луганской области задержали возле  государственной границы в районе села Лозно-Александровка с частью корпуса военного вертолета Ми-24, которую он на машине вез в Россию. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

«При осмотре машины была обнаружена килевая часть военного вертолета Ми-24. Злоумышленник планировал пересечь таможенную границу в объезд официальных пунктов пропуска. На территории РФ груз должен был встретить его сообщник», — говорится в сообщении.

Решается вопрос о сообщении злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих экспертному контролю) Уголовного кодекса Украины, и избрании меры пресечения.

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